PSG : c'est encore très difficile pour le clan Messi...

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé mardi soir face au FC Bruges, Lionel Messi (34 ans) pouvait avoir le sourire. Véritable machine à marquer lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, l’Argentin est en panne sèche depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain. S’il affiche un total correct de 5 buts inscrits en 6 matches de Ligue des Champions, Messi n’a trouvé la faille qu’à une reprise en neuf matches de Ligue 1.

Habituée à marquer entre 25 et 30 réalisations par saison en Liga, La Pulga est même l’attaquant le plus inefficace d’Europe cette saison. Autant de signaux qui démontrent que le septuple Ballon d’Or peine encore à s’adapter à sa nouvelle vie. Et si ses difficultés vis-à-vis de la circulation automobile de Paris prêtaient à sourire, d’autres bruits de couloir confirment que l’Argentin cherche encore la lumière.

La famille de La Pulga encore dans le dur

Les doutes concernant son entraîneur, Mauricio Pochettino, sont une nouvelle fois évoqués ce matin dans les colonnes du Parisien. Messi ne comprend pas souvent son positionnement sur le terrain. Baladé sur le côté droit et dans l’axe, Messi préfère clairement évoluer au plus près de Kylian Mbappé. Un retard à l’allumage loin d’être catastrophique puisqu’il existe une vraie volonté de l’équipe à l’aider.

En revanche, cela semble plus dur pour sa famille. Les Messi ont vécu une vingtaine d’années à Barcelone. Et passer de la capitale catalane à Paris, ce n’est pas toujours facile. Pour preuve, l’aîné des trois enfants du joueur n’apprécie pas sa nouvelle vie. Concrètement, il n’aime pas tout ce qui ne ressemble pas à Barcelone, écrit le quotidien. C’est compliqué aussi pour sa femme Antonella, encore peinée par ce déracinement. Les Messi parviendront-ils à s’acclimater ? Le Parisien rappelle que les proches de Zlatan Ibrahimovic et de Neymar avaient vécu la même situation avant que tout rentre dans l’ordre.