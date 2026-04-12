Valentin Rongier sort les crocs et fracasse l’OM !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en septembre 2019 en provenance du FC Nantes contre 13 millions d’euros, Valentin Rongier s’était rapidement imposé comme un cadre du vestiaire phocéen. En six saisons, le natif de Mâcon avait disputé 196 rencontres sous les couleurs phocéennes, inscrivant six buts et délivrant 11 passes décisives, et avait même hérité du brassard de capitaine. Mais malgré ce statut et une régularité saluée, son aventure dans le sud de la France s’est brutalement arrêtée à l’été 2025.

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Poussé vers la sortie, le joueur de 31 ans a finalement rejoint le Stade Rennais contre un chèque de cinq millions d’euros. Un départ vécu comme une véritable désillusion pour le principal concerné, qui était pourtant en discussions avec le club olympien pour une prolongation de contrat avant de finalement partir. Neuf mois après, Rongier est revenu sur les coulisses de son départ dans un entretien accordé au Média Carré. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots.

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« Un manque de respect », selon Rongier

« On peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant six ans, t’as toujours tout donné, t’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, t’as représenté les valeurs du club, tu as souvent répondu aux journalistes quand ça n’allait pas… C’est mon boulot, ok, mais j’aurais aimé un autre départ… On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain. Heureusement avec mon âge j’ai pu relativiser, mais si ça m’était arrivé cinq ans plus tôt… Ça m’aurait fait très très mal. Aujourd’hui, j’ai ma femme, mon petit bout et je peux encore exercer mon métier », a lâché Rongier, encore marqué par cet épisode.

Dans la foulée, le milieu rennais a élargi son propos et a dressé un constat lucide sur les coulisses du football professionnel. « C’est dingue mais… il faut vraiment être dans l’industrie du football pour comprendre. C’est pour ça je n’en veux pas aux supporters qui nous critiquent sur nos choix, nos réactions, disent qu’on est des enfants gâtés, car quand t’es pas dans cet écosystème-là, tu ne peux pas comprendre… On l’accepte, ça fait partie du jeu, mais ça, c’est un côté très dur. Dans cette industrie du football, l’humain passe vraiment au second plan, c’est un univers sans pitié. (…) Si t’es pas stable et mal entouré, tu peux vite partir en vrille très rapidement. » Des mots forts, qui témoignent d’un départ que Valentin Rongier n’a visiblement toujours pas digéré.