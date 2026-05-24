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Afrique : le Mamelodi Sundowns remporte la Ligue des Champions face à l’AS FAR Rabat

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les Mamelodi Sundowns remportent la première édition de l'African Football League @Maxppp
FAR Rabat 1-1 Mamelodi

Ce dimanche, la manche retour de la finale de Ligue des Champions africaine entre le Mamelodi Sundowns et l’AS FAR Rabat avait lieu au Maroc. Après le match aller remporté par les Sud-Africains à Pretoria (1-0), les Marocains avaient à cœur de répondre et ont réalisé une meilleure première période. Sous l’impulsion d’un Mohamed Hrimat inspiré, l’AS FAR s’est procuré les meilleures occasions du premier acte et a ouvert le score grâce au penalty transformé par l’international marocain (1-0, 40e). A peine revenus à hauteur sur les deux matches, les FAR Rabat ont été sanctionnés par Teboho Mokwena.

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Déjà bourreau des Marocains lors de la CAN 2023 avec un coup-franc splendide qui avait éliminé les Lions de l’Atlas, le Sud-Africain a récidivé ce dimanche avec une superbe demi-volée qui a touché la barre transversale avant de rentrer (1-1, 45+7e). En seconde période, le match a été encore plus intense. Le tournant du match a été le penalty raté par Hrimat face à la belle parade de Williams (77e). Malgré le but refusé à l’ancien de Strasbourg Lebo Mothiba en fin de match (90+4e), c’est bien le Mamelodi Sundowns qui remporte la Ligue des Champions africaine cette saison. C’est la deuxième fois de son histoire que le club sud-africain remporte la compétition, dix ans après son premier sacre.

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