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Le drôle de Ballon d’Or reçu par Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé a enfin reçu son Ballon d’Or… du moins, presque ! Invité de l’émission « Djadel Show », l’attaquant français s’est vu remettre un trophée par l’humoriste Ilyes Djadel, dans une séquence amusante. Tout sourire, le joueur du Real Madrid a joué le jeu de cette remise symbolique, qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux. La situation ne manque d’ailleurs pas d’ironie : l’émission est notamment coproduite par Zebra Valley, la société de production fondée par Mbappé lui-même. De quoi célébrer avec humour un trophée individuel qui manque toujours au palmarès de la star française.

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Cette scène rappelle forcément un autre épisode datant de décembre 2018. Pour les 20 ans de Mbappé, Jamel Debbouze lui avait alors offert un Ballon d’Or en chocolat, quelques semaines après sa quatrième place au classement de la récompense remportée cette année-là par Luka Modrić. Le jeune champion du monde avait apprécié le geste et plaisanté sur ce cadeau, reçu à défaut du véritable trophée.

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