La marque ON signe aussi Thierry Henry en tant que directeur football

En plus de Kylian Mbappé, la marque ON frappe un autre grand coup dans le monde du football. La marque suisse a officialisé ce vendredi l’arrivée de Thierry Henry au poste de Directeur Football. Une annonce qui accompagne l’entrée fracassante de l’équipementier sur le marché du ballon rond, avec Mbappé comme ambassadeur mondial.

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L’ancien international français ne sera donc pas un simple ambassadeur puisque Henry aura un rôle stratégique dans le développement de l’activité football de On, notamment autour des produits et de la vision de la marque. Après avoir longtemps évolué dans le running et le tennis, ON veut désormais se faire une place dans le football et prévoit notamment de lancer ses premières chaussures dédiées à ce sport.