Real Madrid : la statistique dramatique de Vinicius Jr face à la Roma

Déjà méconnaissable depuis plusieurs semaines, Vinicius Jr a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque mercredi face à l’AS Rome en Ligue des Champions (4-3). Quelques heures après avoir appris sa lourde suspension de quatre matchs en Liga pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire face à Villarreal, l’ailier madrilène espérait retrouver des couleurs sur la scène européenne. Mais rien ne s’est passé comme prévu. En grande difficulté face aux Romains, notamment sur une perte de balle ayant contribué à l’un des buts romains, le numéro 7 a finalement été remplacé dès la 58e minute par Endrick. Une sortie accueillie avec beaucoup de frustration par le Brésilien, qui a vu ses coéquipiers réaliser une remontada spectaculaire après son remplacement.

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Et une statistique illustre parfaitement l’ampleur de sa contre-performance. En près d’une heure passée sur la pelouse du Stadio Olimpico, Vinicius Jr n’a touché que 22 ballons, sans tenter la moindre frappe et surtout sans tenter le moindre dribble ! Du jamais-vu pour le Brésilien en 310 titularisations sous le maillot du Real Madrid. Un chiffre particulièrement inquiétant pour un joueur dont les accélérations et les différences individuelles constituent habituellement les principales armes. Plus préoccupant encore, les Merengues ont complètement changé de visage après sa sortie, inscrivant trois buts pour renverser la Roma. De quoi accentuer encore un peu plus la pression sur Vinicius, qui traverse incontestablement l’une des périodes les plus délicates de sa carrière.