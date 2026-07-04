Coupe du Monde 2026, Angleterre : Marc Guéhi voit le Mexique favori

Alors que l’Angleterre s’apprête à défier le Mexique en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, l’atmosphère autour de cette affiche est déjà électrique. La rencontre se disputera dans le mythique stade Estadio Azteca, à plus de 2 200 mètres d’altitude, où les Mexicains n’ont perdu que deux matches officiels depuis 1966. Conscient de l’ampleur du défi, le défenseur Marc Guéhi n’a pas hésité à désigner le Mexique comme favori : « ils jouent à domicile, connaissent parfaitement cet environnement, n’ont toujours pas encaissé de but dans cette Coupe du Monde et bénéficient d’un soutien incroyable. » L’international anglais a toutefois assuré que les Three Lions avaient hâte de relever ce défi, ajoutant que jouer dans une enceinte où ont évolué Pelé et Diego Maradona représentait « une véritable bénédiction ».

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De son côté, Marcus Rashford a préféré relativiser l’impact de l’altitude et de l’ambiance. L’attaquant anglais estime que seul le terrain comptera au moment du coup d’envoi : « au final, ce n’est qu’un match de football. Peu importe l’environnement, notre objectif reste le même : gagner. » L’ex-joueur de Manchester United a également insisté sur l’importance de la solidarité collective face à un adversaire porté par tout un peuple, convaincu que l’Angleterre possède les ressources nécessaires pour faire tomber l’un des pays hôtes de ce Mondial 2026.