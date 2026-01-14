La drôle de situation de Luca Zidane à Granada après la CAN 2025

Il aura été une des principales attractions de cette CAN au Maroc. Quelques mois à peine après avoir décidé de représenter les couleurs de l’Algérie, le pays de ses grands-parents paternels, Luca Zidane était propulsé en tant que gardien titulaire des Fennecs pour cette compétition. Et même s’il aurait éventuellement pu mieux faire contre le Nigéria en quarts, il aura globalement été au niveau et on peut dire qu’il a convaincu ses compatriotes algériens.

De retour à Granada, il doit cependant faire face à une situation un peu complexe. D’abord, parce que le club andalou continue d’obtenir des résultats catastrophiques et est désormais vingtième au classement (sur 22 équipes), ce qui le met dans une position de relégable alors que c’est une des écuries les plus puissantes de la division et qu’elle devrait normalement lutter pour la montée en Liga. Autant dire que du côté de Los Carmenes, le climat est très tendu avec des supporters logiquement agacés et remontés.

Un choix à faire

Mais surtout, parce qu’il y a eu bon nombre de rumeurs concernant son avenir récemment. Une offre du Dinamo Zagreb a même été évoquée, s’élevant à 2 millions d’euros ; une somme qui ferait du bien à Granada, qui verrait d’un bon œil une telle vente. Le média local Ideal affirme cependant qu’aucune offre n’est vraiment arrivée sur le bureau de la direction. Dans l’attente de possibles propositions - sa participation à la CAN a sûrement réveillé des intérêts - Zidane a aussi appris une nouvelle qui n’est pas forcément positive pour ses intérêts.

Effectivement, Granada souhaite recruter un gardien cet hiver. Pas pour potentiellement remplacer le fils de la légende tricolore, mais pour lui faire concurrence. La direction granadina a notamment sondé José Antonio Caro, gardien de Las Palmas, alors que Ruben Blanco (OM) plaît aussi, et elle a fait de l’arrivée d’un portier sa priorité. Gardien titulaire sur la première partie de saison (13 matchs, 18 buts encaissés), Zidane a donc deux options : rester à Granada avec un possible déclassement dans la hiérarchie. Ou partir…