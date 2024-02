Droits TV : la prise de position forte de Nasser Al-Khelaïfi

Ce mercredi après-midi, le comité exécutif de l’UEFA s’est réuni à Paris. Président du PSG, de l’ECA mais également de beIN Media Group, Nasser Al-Khelaïfi a participé à ce rendez-vous. L’occasion pour lui de faire le point concernant le dossier des droits télévisés de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Des droits qui n’ont pas été encore attribués. Ses propos sont relayés par L’Équipe.

« C’est très important pour nous et pour tous les clubs français. J’espère que cela se terminera bien. Pour être compétitifs en France et au niveau européen, on a besoin d’un bon deal sur les droits télé.» Questionné ensuite sur la position de beIN Sports, il a indiqué : « mon intérêt est celui du PSG. J’espère que l’on va trouver le meilleur deal possible pour le PSG et pour tous les clubs. Je ne veux pas parler de beIN, ce n’est pas mon rôle. Mon souhait est que l’on ait le meilleur contrat possible.» Le message est passé.