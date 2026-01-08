Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé va voyager pour la finale

Touché au genou, Kylian Mbappé n’avait pas voyagé en Arabie saoudite avec le groupe, alors que les Merengues ont obtenu la qualification pour la finale en battant l’Atlético (2-1). On aura donc un Clasico dimanche, et le Bondynois pourrait y participer !

Effectivement, Xabi Alonso a indiqué en conférence de presse que l’international tricolore va voyager pour la finale. Est-ce pour jouer ou juste pour soutenir ses partenaires ? On le saura dimanche, une heure avant la rencontre au moment où les compositions sortiront, même si le coach madrilène a indiqué qu’il va bien mieux et qu’il a des options de jouer…

