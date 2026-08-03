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Hervé Renard en passe de trouver une nouvelle sélection

Par Samuel Zemour
1 min.
Herve Renard @Maxppp

Hervé Renard est sur le point de faire son grand retour à la tête de la sélection ivoirienne. Selon une information confirmée par RMC Sport, le technicien français de 57 ans va succéder à Emerse Faé, dont le contrat n’a pas été prolongé après la Coupe du Monde 2026. Onze ans après avoir conduit les Éléphants au sacre lors de la CAN 2015, Renard s’apprête à retrouver un poste qu’il connaît parfaitement.

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Si la signature de son contrat reste encore à finaliser, son retour devrait être officialisé dans les prochaines heures. Sans poste depuis son départ de l’Arabie saoudite en avril dernier, Hervé Renard avait brièvement repris les rênes de la Tunisie pendant la Coupe du Monde 2026, sans succès. Il s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre avec la Côte d’Ivoire, avec laquelle il tentera de renouer avec les succès.

Pub. le - MAJ le
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