Coupe du Monde 2026 : l’étonnante prédiction de l’IA pour France-Maroc

La prédiction de l’intelligence artificielle du cabinet français d’AVISIA est sans appel avant le quart de finale entre la France et le Maroc, ce jeudi soir à Boston. Là où beaucoup imaginent une affiche plus équilibrée en raison de la solidité affichée par les Lions de l’Atlas depuis plusieurs années dans les grandes compétitions, le modèle accorde 68 % de chances de qualification aux Bleus contre seulement 32 % au Maroc. Une estimation qui repose avant tout sur la supériorité française dans les secteurs décisifs : davantage de talent individuel, une profondeur de banc supérieure et une fraîcheur physique légèrement meilleure à l’approche de ce rendez-vous couperet. Portée par des joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls, comme Kylian Mbappé ou Michael Olise, la France dispose selon l’IA d’un avantage significatif dans les moments où les défenses se ferment et où les espaces se raréfient.

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Cette prédiction n’efface toutefois pas les qualités du Maroc, dont la cohésion collective est jugée quasiment équivalente à celle des Bleus. Mais pour AVISIA, spécialisé en data et intelligence artificielle et collaborateur régulier de Foot Mercato, l’expérience française des grands rendez-vous, la maîtrise des matchs à élimination directe et la richesse offensive de l’effectif créent un écart difficile à combler sur la durée d’une rencontre. Même dans l’hypothèse d’une séance de tirs au but, souvent considérée comme une arme marocaine grâce à Yassine Bounou, le modèle donne cette fois l’avantage à la France en raison de la qualité et de la profondeur de son vivier de tireurs. Un verdict particulièrement sévère pour les Lions de l’Atlas, qui devront sans doute réaliser un nouvel exploit pour déjouer une prédiction qui voit les Bleus franchir ce quart de finale avec une marge bien plus importante que ne le suggère la réputation de leur adversaire.