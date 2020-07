Brighton-Liverpool : les compositions officielles

Ce mercredi, Liverpool se déplace au Falmer Stadium de Brighton à l'occasion de la 34e journée de Premier League. Champions d'Angleterre depuis leur victoire face à Crystal Palace (4-0), les Reds affichent un niveau très en deçà des attentes depuis la reprise. Poussifs face à Everton (0-0) et Aston Villa (2-0), les hommes de Jürgen Klopp avaient pris une dérouillée sur la pelouse de Manchester City le 2 juillet dernier (4-0). Des résultats en demi-teinte que Liverpool aura à cœur de faire oublier dans l'antre des Seagulls. Ces dernières, bien parties pour décrocher le maintien (avec neuf points sur le premier relégable), ont de leur côté bien manœuvré durant la période post-Covid malgré une défaite face à un Manchester United irrésistible (3-1). Tombeur d'Arsenal d'entrée (2-1), Brighton avait tenu en échec Leicester (0-0) avant de faire tomber Norwich au forceps (1-0).

Pour ce match, Graham Potter dispose les siens en 4-2-3-1. Mathew Ryan est dans les buts, alors qu'Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn et Tariq Lamptey forment la défense. Au milieu, on retrouve Dale Stephens, Davy Pröpper, Pascal Groß, Leandro Trossard et Alexis Mac Allister. Enfin, Neal Maupay est seul en pointe. Jürgen Klopp aligne lui un 4-3-3. Alisson est le dernier rempart, tandis que la ligne défensive s'articule autour de Neco Williams, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold. L'entrejeu sera animé par Naby Keïta, Georginio Wijnaldum et Jordan Henderson. L'attaque est quant à elle confiée à Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino et Mohamed Salah.

Les compositions des équipes :

Brighton : Ryan - Webster, Dunk, Burn, Lamptey - Groß, Stephens, Mac Allister, Trossard, Pröpper - Maupay.

Liverpool : Alisson - Williams, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold - Wijnaldum, Keita, Henderson - Oxlade-Chamberlain, Firmino, Salah.