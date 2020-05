L1, PSG : Thiago Silva dédie également le titre aux personnels soignants

Suite à la fin de saison prématurée de la Ligue 1 en raison du coronavirus, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire. En cette période de crise sanitaire, le club capitale a décidé de dédier son sacre aux personnels soignants qui sont en première ligne de cette bataille contre le virus. Le capitaine Thiago Silva a également tenu à leur rendre un bel hommage.

« Je leur dédie ce titre, aux fans et surtout à tous les médecins et personnels soignants qui luttent contre le COVID-19 dans le monde. Ce sont eux nos joueurs aujourd'hui, qui se battent pour que nous puissions retourner sur les terrains et dans les stades dès que possible », a-t-il écrit sur une publication Instagram. Le défenseur central est sacré champion de France pour la 7e fois en huit ans depuis son arrivée à Paris. Et ce, peut-être pour la dernière fois puisqu'à l'heure actuelle, le Brésilien n'a pas encore prolongé son contrat expirant à l'issue de la saison.