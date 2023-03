L’agent d’Éder Militão donne un indice sur son avenir

La suite après cette publicité

Recruté par le Real Madrid à l’été 2019 en provenance de Porto, Éder Militão avait connu deux saisons délicates avant de s’imposer comme une pièce inamovible du système de Carlo Ancelotti. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en juin 2025, le Brésilien fait déjà partie des dossiers empilés sur le bureau de la direction madrilène. Et pour son agent Ulisses Jorge, il n’y a aucun motif de le voir quitter le club dans les mois à venir.

«La maison d’Éder Militão sera le Real Madrid pendant de nombreuses années encore. Le club est ravi de lui et il n’y a aucune raison de le voir bouger", a d’abord indiqué le représentant du joueur sur la chaîne Twitch TvPlay. Carlo Ancelotti est un grand entraîneur, il s’entend parfaitement avec les footballeurs brésiliens. Il sait parler aux jeunes et tirer le meilleur parti de chaque joueur.» De quoi rassurer les fans les plus transis du club.

