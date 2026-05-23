Le Real Madrid fonce sur une cible du FC Barcelone, le club catalan va prolonger un cadre de son vestiaire

Le Real Madrid fonce sur Alessandro Bastoni

D’après La Gazzetta dello Sport, le Real prépare un sale coup au FC Barcelone. Les Merengues veulent s’attacher les services d’Alessandro Bastoni, cible prioritaire du Barça depuis plusieurs semaines maintenant. L’Inter évalue Alessandro Bastoni autour de 70 millions d’euros, un montant plus à la portée du Real Madrid que du Barça, qui reste gêné par le fair‑play financier. Le club madrilène, en pleine « révolution » défensive, veut le recruter pour pallier le départ de David Alaba, ce qui fait de l’Italien une cible de premier choix pour le nouveau projet de Mourinho. Le fait que le défenseur italien ait liké récemment un post annonçant le retour de Mourinho à Madrid alimente l’idée qu’il pourrait être séduit par ce projet, même s’il reste très attaché à l’Inter. La course est encore lancée.

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Le FC Barcelone va prolonger le contrat de Christensen

Andreas Christensen va lui prolonger au FC Barcelone pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2028. Le Danois a accepté une baisse de salaire après de longues négociations, malgré des offres plus élevées ailleurs. Flick lui fait confiance pour sa polyvalence, son expérience et sa qualité de relance, même s’il a peu joué ces deux dernières saisons à cause des blessures. Christensen a aussi montré sa volonté de rester au club en privilégiant le Barça dès le départ. Son objectif est maintenant de redevenir un joueur important pour la saison à venir.

Défaite en coupe de France, barrage pour le maintien à huit clos : la saison niçoise vire au cauchemar

« Pas de miracle » pour l’OGC Nice, titre Nice-Matin après cette défaite au Stade de France. Après un début de saison calamiteux avec le départ de Franck Haise en fin d’année et un incident grave avec des supporters au retour de Lorient, l’arrivée de Claude Puel n’a pas suffi à redresser la barre. À la 33e journée, une défaite cruelle à Auxerre (2-1) a fait basculer les Aiglons en position de barragiste. Et la dernière journée n’a rien arrangé : tenu en échec à domicile par Metz, dernier de Ligue 1 (0-0), Nice a officiellement hérité de la 16e place synonyme de barrage. Pour ne rien arranger, au coup de sifflet final, des supporters de la tribune Populaire Sud ont envahi le terrain, provoquant des violences. La LFP a répondu sèchement : deux matchs à huis clos total à l’Allianz Riviera. Un désastre sportif doublé d’un désastre d’image. Malgré ce contexte brûlant sur la French Riviera, les Niçois avaient quand même rendez-vous au Stade de France ce vendredi. Une finale perdue donc, mais les Aiglons ont été accrocheurs et loin d’être mauvais hier soir.