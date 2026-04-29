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AFC Champions League

L’énorme cadeau de Riyad Mahrez à ses coéquipiers

Par Tom Courel
1 min.
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp
Ahli 1-0 Machida

L’Algérien ne fait pas les choses à moitié ! En effet, pour célébrer le sacre asiatique d’Al-Ahli, obtenu le 25 avril au terme d’une finale sous haute tension contre Machida Zelvia (1-0), Riyad Mahrez a offert à chacun de ses coéquipiers une Rolex Submariner Date au cadran vert, une montre emblématique estimée à environ 17 000 euros. Par ailleurs, chaque pièce a été personnalisée avec une gravure du trophée au dos.

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SPORF
Riyad Mahrez gifted Rolex watches to all his Al Ahli teammates in celebration of winning the Asian Champions League two years in a row. 🎁

Each watch is engraved with the player's name and the trophy. 🏆

Riyad Mahrez’s teammates Édouard Mendy and Merih Demiral refused to let him cover the full cost, splitting it between them 🤝 class from all three players.

Each watch costs around £17K! ⌚️💰
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D’après des informations venues d’Arabie saoudite et relayées par le Daily Mail, certains leaders du vestiaire, comme Édouard Mendy et Merih Demiral, ont participé à l’achat. Tout compte fait, Al-Ahli a ajouté un deuxième titre de Ligue des champions asiatique à son palmarès. La générosité dans l’effectif est également à souligner.

Pub. le - MAJ le
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