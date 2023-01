Montpellier - OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite de la 17e journée de Ligue 1 ce lundi avec un duel du sud de la France entre le Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin dans les cages derrière Falaye Sacko, Christopher Jullien, Maxime Estève et Faitout Maouassa. Jordan Ferri accompagne Léo Leroy dans l’entrejeu tandis qu’Arnaud Nordin, Téji Savanier et Stephy Mavididi soutiennent Elye Wahi en attaque.

De leur côté, les Phocéens s’articulent en 3-4-2-1 et Pau Lopez officie en tant que dernier rempart. Devant lui, Chancel Mbemba, Eric Bailly et Sead Kolasinac prennent place en défense. Le double pivot est assuré par Valentin Rongier et Jordan Veretout tandis que Jonathan Clauss et Nuno Tavares assurent les rôles de pistons. Seul en pointe, Alexis Sanchez est soutenu par Cengiz Ünder et Dimitri Payet.

Suivez la rencontre Montpellier-Olympique de Marseille en direct commenté

Les compositions

Montpellier : Omlin - Sacko, Jullien, Estève, Maouassa - Ferri, Leroy - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi

Marseille : Lopez - Mbemba, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Payet - Sanchez

