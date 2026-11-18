Comme attendu depuis plusieurs semaines, Arda Güler prolonge l’aventure au Real Madrid. Le club merengue a officialisé la nouvelle ce mercredi par le biais d’un communiqué. Auteur d’un début de saison exceptionnel (4 buts et 7 passes décisives en 14 machs), le crack turc est désormais lié au Real Madrid jusqu’en 2032. Il était arrivé au club en 2023 en provenance de Fenerbahçe.

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«Le Real Madrid CF et Arda Güler ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui le maintiendra au club jusqu’au 30 juin 2032. Arda Güler est arrivé au Real Madrid en juillet 2023, à l’âge de 18 ans. En quatre saisons sous notre maillot, il a disputé 126 matchs et remporté 5 titres : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe de l’UEFA, 1 titre de champion d’Espagne et 1 Supercoupe d’Espagne. Il est international turc, équipe avec laquelle il a disputé 38 matchs jusqu’à présent. En septembre dernier, il a reçu le prix de révélation de l’année pour la Ligue des champions 2025-2026», indique le club espagnol dans son communiqué.