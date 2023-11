Le FC Barcelone veut se renforcer à un poste particulier cet hiver

Tout n’est pas à jeter, mais le début de saison du FC Barcelone est un poil décevant face à la concurrence espagnole. En Liga, le Real Madrid possède déjà 4 points d’avance sur le club catalan, grâce notamment au succès lors du Classico. Mais l’étonnant Girona et le solide Atlético de Madrid se placent aussi devant le Barça, relégué à la 4e place du championnat. Alors, Xavi et les siens ont identifié un certain poste à renforcer en vue d’une deuxième partie de saison cruciale pour les Blaugranas.

Selon Sport, les Catalans souhaiteraient trouver une solution, à bas coût voire en prêt, pour améliorer l’entrejeu. Un milieu devant la défense pour être plus précis, capable donc, de concurrencer Oriol Romeu, unique par son profil au sein de l’effectif. Si Ilkay Gündogan et Frenkie de Jong peuvent dépanner devant la charnière, le Barça ne serait pas contre un renfort à ce poste. Les Barcelonais aimeraient idéalement ramener un joueur pouvant multiplier les efforts et pouvant aussi résister aux transitions offensives adverses. Pour cela, Joan Laporta et son équipe devront miser sur la bonne personne dès la prochaine fenêtre de mercato, en hiver.