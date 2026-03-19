La FIFA sanctionne Israël

À l’heure où la Russie a été suspendue de toute compétition internationale par la FIFA et l’UEFA, beaucoup se demandent pourquoi Israël est épargné depuis le conflit à Gaza. Eh bien ce soir, l’instance dirigeante du football mondial annonce que des sanctions ont été prises à l’encontre de la fédération israélienne. À noter cependant qu’aucune mesure de suspension n’a été prononcée.

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«À la suite de la proposition formulée par la Fédération Palestinienne de Football (PFA) lors du 74e Congrès de la FIFA et de la décision y afférente du Conseil de la FIFA mandatant la Commission de Discipline de la FIFA pour mener à bien une enquête sur de présumés incidents à caractère discriminatoire soulevés par la PFA, ladite Commission de Discipline a estimé que la Fédération Israélienne de Football (IFA) avait commis plusieurs violations de ses obligations à titre d’association membre de la FIFA.

En conséquence, la Commission de Discipline de la FIFA a imposé les sanctions suivantes à l’IFA pour infraction aux articles 13 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 15 (Discrimination et incident à caractère raciste) du Code disciplinaire de la FIFA :

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a) L’IFA a été condamnée au paiement d’une amende de CHF 150 000, sujet au point c) ci-après

b) L’IFA a reçu une mise en garde concernant sa conduite

c) L’IFA sera tenue de mettre en œuvre un plan de prévention conformément aux directives suivantes :

L’IFA est tenue de déployer, lors de ses trois prochains matches à domicile dans une compétition internationale « A » de la FIFA, une banderole d’une taille significative et très visible portant les mots « Football Unites the World – No to Discrimination » (Le football unit le monde – Non à la discrimination) à côté de son logo. L’IFA est tenue de soumettre à l’approbation de la FIFA, au plus tard 15 jours avant chaque match, des informations sur la taille, l’apparence et l’emplacement de la banderole dans le stade. L’IFA est tenue d’investir, dans les 60 jours suivant la notification de la présente décision, un tiers de l’amende due au titre du point a) ci-avant dans la mise en œuvre d’un plan général visant à garantir une action contre la discrimination et prévenir la répétition d’incidents de ce type, conformément à l’article 15, alinéa 7 du Code disciplinaire de la FIFA. Ce plan, qui devra être approuvé par la FIFA, doit mettre l’accent sur les domaines d’action suivants : mise en place de réformes, protocoles et suivis ; et campagnes d’éducation dans les stades ainsi que sur des canaux officiels durant toute une saison. Le reste de l’amende devra être payé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. La Commission de Discipline de la FIFA réaffirme que, si son mandat se limite à l’application du cadre réglementaire interne de la FIFA, elle ne peut rester indifférente au contexte humain plus large dans lequel le football est pratiqué. Le sport doit rester une plateforme pour la paix, le dialogue et le respect mutuel. Sa portée mondiale et son pouvoir unificateur impliquent la responsabilité de défendre les valeurs que sont la dignité, l’égalité et l’humanité, en particulier dans des périodes de conflits et divisions.»