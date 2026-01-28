Menu Rechercher
Strasbourg : Kendry Paez rappelé par Chelsea et envoyé en Argentine

Recruté par Chelsea l’été dernier contre 10 M€ et prêté à Strasbourg dans la foulée, Kendry Paez ne va pas s’éterniser en France. Avec le RCSA, l’Équatorien de 18 ans affiche un bilan de 21 apparitions avec le club alsacien (7 titularisations, 1 but).

Fabrizio Romano
🚨💣 EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! 🔴⚪️

#CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.

Season long loan agreed ✈️
Cependant, le journaliste Fabrizio Romano assure que Chelsea va rappeler le Sud-Américain pour le prêter dans la foulée à River Plate. Le joueur est attendu à Buenos Aires pour y passer la traditionnelle visite médicale.

