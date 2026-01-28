Strasbourg : Kendry Paez rappelé par Chelsea et envoyé en Argentine

Recruté par Chelsea l’été dernier contre 10 M€ et prêté à Strasbourg dans la foulée, Kendry Paez ne va pas s’éterniser en France. Avec le RCSA, l’Équatorien de 18 ans affiche un bilan de 21 apparitions avec le club alsacien (7 titularisations, 1 but).

Cependant, le journaliste Fabrizio Romano assure que Chelsea va rappeler le Sud-Américain pour le prêter dans la foulée à River Plate. Le joueur est attendu à Buenos Aires pour y passer la traditionnelle visite médicale.