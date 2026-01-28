Primera Division
Strasbourg : Kendry Paez rappelé par Chelsea et envoyé en Argentine
1 min.
@Maxppp
Recruté par Chelsea l’été dernier contre 10 M€ et prêté à Strasbourg dans la foulée, Kendry Paez ne va pas s’éterniser en France. Avec le RCSA, l’Équatorien de 18 ans affiche un bilan de 21 apparitions avec le club alsacien (7 titularisations, 1 but).
La suite après cette publicité
Fabrizio Romano @FabrizioRomano – 20:32
🚨💣 EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! 🔴⚪️Voir sur X
#CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.
Season long loan agreed ✈️
#CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.
Season long loan agreed ✈️
Cependant, le journaliste Fabrizio Romano assure que Chelsea va rappeler le Sud-Américain pour le prêter dans la foulée à River Plate. Le joueur est attendu à Buenos Aires pour y passer la traditionnelle visite médicale.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer