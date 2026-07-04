Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi s’offre un nouveau record fou

Malmené à l’instar de sa sélection argentine contre le Cap-Vert (3-2 après prolongations), Lionel Messi a toutefois porté son équipe vers la qualification. Premier buteur de la rencontre, impliqué sur le deuxième pion argentin, c’est lui qui délivre la passe décisive sur le troisième but signé Cristian Romero en toute fin de match.

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Une nouvelle passe décisive qui lui permet de devenir le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 9 offrandes. Il égale l’Allemand Fritz Walter qui en avait délivré 9 lors des éditions 1954-1958. Le record en une seule édition reste détenu par Ramyond Kopa avec 8 passes décisives en 1958. Qualifié en huitième de finale face à l’Égypte, Lionel Messi a encore la possibilité d’améliorer son bilan.