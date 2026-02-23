PSG : Lucas Hernandez s’est offert une immense statue de Richard Orlinski

Joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández s’est offert un « petit » plaisir… Ce dimanche, l’international français (40 sélections) a, en effet, révélé s’être offert une statue XXL de Richard Orlinski installée dans son jardin de la région parisienne.

La suite après cette publicité

Le Tricolore de 30 ans a même personnalisé ce King Kong rouge, qui apparaît donc avec une Coupe du monde, remportée par l’intéressé en 2018 avec les Bleus. Il porte également le maillot de l’équipe de France floqué au nom du joueur, avec les deux étoiles brodées