Ligue 1
PSG : Lucas Hernandez s’est offert une immense statue de Richard Orlinski
Joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernández s’est offert un « petit » plaisir… Ce dimanche, l’international français (40 sélections) a, en effet, révélé s’être offert une statue XXL de Richard Orlinski installée dans son jardin de la région parisienne.
RMC Sport @RMCsport – 11:50
Lucas Hernandez s'est offert... une mascotte XXL dans son jardin pour ne jamais oublier qu'il est champion du Monde 🌟🏆🇫🇷Voir sur X
Le Tricolore de 30 ans a même personnalisé ce King Kong rouge, qui apparaît donc avec une Coupe du monde, remportée par l’intéressé en 2018 avec les Bleus. Il porte également le maillot de l’équipe de France floqué au nom du joueur, avec les deux étoiles brodées
