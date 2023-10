La nouvelle réponse ironique de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Mbappé la saison prochaine ? Plus on avance dans cet exercice 2023/2024, plus le Bondynois s’éloigne du PSG, son contrat arrivant à expiration en juin. Dès janvier, il pourra discuter avec des clubs intéressés, dont le Real Madrid, le grand favori pour enrôler celui qui est considéré par certains comme le meilleur joueur du monde. Et Florentino Pérez a encore été interrogé à ce sujet…

Attendu par des fans à la sortie d’un restaurant, il a notamment été accueilli par un « président, recrute Mbappé ! ». Ce à quoi il a répondu, ironiquement : « je ne l’avais jamais écouté avant ça ». Nul doute que derrière le sourire affiché par le patron du Real Madrid, il y a aussi un certain agacement…