Mercato : l’OL veut faire un autre coup en Liga

Cet été, Matthieu Louis-Jean a révélé quelques informations intéressantes concernant la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. « On a recruté un scout portugais qui s’occupe du Portugal et de l’Espagne », a notamment avoué le Directeur technique des Gones. Un recruteur qui a apporté son expertise et ses idées puisque Ruben Kluivert et Afonso Moreira sont tous les deux arrivés en provenance du Portugal. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium regardent plutôt du côté de l’Espagne. Pour le poste d’attaquant, c’est Endrick qui est la priorité absolue.

Le Brésilien manque de temps de jeu au Real Madrid et un départ sous la forme d’un prêt sans option d’achat est pratiquement bouclé afin qu’il mette toutes les chances de son côté pour participer au Mondial 2026. Un accord a été trouvé ce mardi selon la presse brésilienne. En ce qui concerne l’entrejeu, l’OL regarde aussi en Liga. Ce mardi, Sport Express révèle que les Lyonnais sont tombés sous le charme d’Arsen Zakharyan. Le Russe évolue au sein de la Real Sociedad. Un club qu’il a rejoint en 2023 après des passages par le Krylia Sovetov Samara, l’Académie Konoplyov et le Dynamo Moscou.

Une nouvelle cible en Liga

International russe depuis la catégorie U15, il totalise 8 capes avec les A. En club, il a participé cette saison à 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont 1 en tant que titulaire (222 minutes de jeu cette saison). C’était le 28 octobre dernier face au SD Negreira en Coupe du Roi (victoire 3-0). Il faut aussi noter qu’il a été à 5 reprises sur le banc sans entrer en jeu. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il affiche seulement un but et aucune passe décisive. Malgré tout, l’OL est intéressé par son profil selon SE, qui évoque un prêt avec option d’achat pour le mercato hivernal.

Mais il faudra jouer des coudes puisque la Real Sociedad souhaite continuer avec lui. Malgré tout, le clan Zakharyan n’exclut rien, comme l’a avoué le frère du joueur, David, dans les colonnes du média russe. « Il y a un intérêt, certes, mais encore rien de concret. Bien sûr, l’intérêt de Lyon est le bienvenu, et pas seulement pour moi. Arsen n’y prête pas attention, et il a bien raison. Il se concentre uniquement sur le prochain match de championnat, le travail acharné à l’entraînement et, bien entendu, l’obtention d’une place de titulaire. Il enchaîne les minutes de jeu, il joue un football de grande qualité, il développe sa créativité et il gagne progressivement sa place de titulaire. » Comme avec Endrick, qui a refusé plusieurs clubs pour les rejoindre, l’OL va devoir se montrer convaincant.