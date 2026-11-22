La folie GTA 6 n’épargne décidément personne, pas même les footballeurs professionnels. Après 13 années d’attente depuis la sortie du cinquième opus, Rockstar Games a enfin lancé le nouvel épisode de sa célèbre franchise le jeudi 19 novembre. Un événement planétaire qui dépasse largement le cercle des amateurs de jeux vidéo et qui s’est rapidement invité dans les vestiaires. Plusieurs joueurs n’ont d’ailleurs pas caché leur enthousiasme au moment de retrouver les rues de Vice City. Thibaut Courtois, Bryan Mbeumo, Dani Olmo, Eduardo Camavinga ou encore Élie Junior Kroupi ont célébré cette sortie sur les réseaux sociaux. Alexander Isak avait même prévenu avec humour qu’il serait « complètement coupé du monde » à partir du lancement du jeu. Du côté de Lille, Tanguy Nianzou a également reconnu que la tentation était grande, tout en rappelant les exigences de son métier. « En tant que professionnel, on sait qu’à un moment, il faut stopper. Vers 20h, 20h30, il faut arrêter de jouer », a expliqué le défenseur. Au sein de l’effectif lyonnais, Ruben Kluivert a, lui aussi, affiché son envie de découvrir le nouveau titre, mais avec une certaine retenue. « Je vais jouer un peu seulement car je dois me coucher tôt », a-t-il confié. Un enthousiasme qui témoigne de l’ampleur du phénomène, mais qui soulève aussi une question bien réelle pour les sportifs de haut niveau. Car lorsqu’un divertissement aussi attendu débarque dans le quotidien de joueurs soumis à des exigences physiques et mentales permanentes, le risque de voir certaines habitudes déraper n’est pas totalement anodin. Plusieurs entraîneurs européens ont d’ailleurs pris le sujet au sérieux, parfois avec humour, mais sans masquer leurs interrogations.

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Une folie culturelle qui envahit le monde du ballon rond

À Lille, Davide Ancelotti a reconnu avoir abordé la question avec son groupe avant la réception de l’Olympique Lyonnais. Le technicien italien, qui assume lui-même avoir grandi avec les consoles, ne souhaite pas imposer d’interdiction à ses joueurs, mais leur rappelle les responsabilités liées à leur profession. « Je suis quelqu’un qui donne de la responsabilité aux joueurs, qui leur fait confiance, et qui ne reste pas trop derrière eux pour contrôler à quelle heure ils vont dormir, ou ce qu’ils font chez eux. Je suis d’une génération qui a beaucoup joué aux jeux vidéo. J’ai eu toutes les consoles, Sega Megadrive, Nintendo 64, PlayStation version 1, 2, 3, 4. Les joueurs qui n’ont pas de famille, qui savent qu’on ne fait pas de mises au vert, peuvent dormir chez eux, et donc peuvent jouer à GTA 6. Ce sont des professionnels de football et leur corps doit être respecté, ça ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas jouer. Mais j’ai évoqué le sujet, parce que c’est un sujet». À Toulouse, Jens Berthel Askou a expliqué avoir échangé avec son staff et ses joueurs sur les éventuelles conséquences de cette sortie. « Nous échangeons sur tous les sujets et Gauthier (Pozo, team manager) insiste depuis des semaines sur la sortie de ce jeu. Parfois, c’est un jeu vidéo, parfois ce sont les manifestations ou un problème familial… On se doit de discuter de tout, car cela fait partie des éléments qui peuvent distraire ou avoir un impact sur la concentration », a expliqué le Danois, qui a même annoncé l’intervention prochaine d’un spécialiste du sommeil auprès de son groupe.

Mais la vague de Vice City ne s’est évidemment pas écrasée seulement sur la Ligue 1 et le football français. En Allemagne, Niko Kovač a glissé un avertissement à son effectif du Borussia Dortmund. « J’espère qu’ils ne joueront pas de manière excessive au point de finir par confondre le jour et la nuit. Cela devient un peu problématique », a plaisanté le technicien croate. En Angleterre, Roberto De Zerbi s’est montré encore plus imagé avec ses joueurs de Tottenham, menaçant sur le ton de la plaisanterie de débarquer dans leurs chambres pour casser leurs consoles s’ils se laissaient trop absorber par le jeu. Des réactions qui illustrent une préoccupation commune chez les staffs, alors que la gestion du sommeil et de la récupération occupe une place grandissante dans la préparation des professionnels. En Italie, Gennaro Gattuso s’est démarqué de ses confrères entraîneurs avec une réponse dont seul lui a le secret. «Je ne sais même pas de quoi vous parlez. C’est un jeu vidéo ? Je ne savais pas. Avec ce nom, je pensais que c’était une voiture. Si mes joueurs y jouent la nuit, ce sera leur problème. Je ne vais pas vérifier ni demander à un joueur s’il a joué à la PlayStation. Pour faire ce métier, il faut se respecter soi-même. Pendant le petit-déjeuner que nous prenons ensemble, j’essaierai de voir si quelqu’un s’est couché tard». Des analyses bien différentes selon les bancs, mais une chose est certaine, GTA 6 ne laisse pas les clubs de foot indifférents et il y a une raison derrière cela.

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Un impact sur le footballeur à relativiser

Le premier point à développer concerne évidemment le sommeil, véritable pilier de la récupération d’un sportif de haut niveau. Une pratique prolongée des jeux vidéo peut avoir des conséquences lorsqu’elle retarde l’heure du coucher ou maintient le cerveau dans un état d’éveil au moment de dormir. La stimulation cognitive et émotionnelle, l’excitation provoquée par certaines parties et l’exposition lumineuse des écrans peuvent compliquer l’endormissement et perturber le rythme biologique. Une revue médicale publiée en 2024 dans Sleep Medicine Reviews, consacrée aux liens entre jeux vidéo et sommeil chez les adultes, relève des associations entre une pratique excessive, une dégradation de la qualité du sommeil et un décalage de l’endormissement. Le phénomène ne se limite pas à la lumière bleue, mais le temps passé à jouer et la difficulté à interrompre une session peuvent peser dans la balance. Or, le sommeil permet au corps de récupérer après les efforts, participe aux processus de réparation musculaire et à la restauration des ressources énergétiques. Des nuits régulièrement écourtées peuvent ainsi favoriser l’accumulation de fatigue et réduire la disponibilité physique d’un joueur. La sédentarité prolongée devant une console, les postures maintenues pendant plusieurs heures et le temps consacré au jeu au détriment d’autres habitudes de récupération constituent des facteurs à prendre en compte. «Première nuance, à ce jour, le lien direct entre le jeu vidéo et une baisse de performance chez le sportif n’a pas été mesuré. Pour qu’une console fasse perdre un match, il faut que le jeu du soir abîme le sommeil, puis que ce sommeil abîmé fasse baisser la performance du lendemain, et la recherche a étudié ces deux étapes séparément, dans des populations différentes. Le second maillon est le plus solide : chez le sportif, une nuit blanche ou une nuit écourtée fait baisser l’endurance, la vitesse sur sprints répétés et la précision des gestes, et à l’inverse, des basketteurs universitaires américains qui avaient allongé leurs nuits couraient plus vite, réagissaient plus vite et gagnaient en adresse. Le premier maillon dépend surtout de la dose. A ma connaissance, aucune étude n’a suivi des sportifs de la manette jusqu’au terrain. Une heure de jeu après le dîner n’a quasiment pas d’effet mesurable sur la nuit, alors qu’une session de trois heures lancée vers 23 heures retarde l’endormissement et raccourcit le sommeil, surtout dans un monde ouvert comme celui de GTA, où l’on se promet toujours une dernière mission», nous confie le Docteur Flavien Baour, médecin MPR et médecin du sommeil basé à Paris. Il faut toutefois distinguer une pratique occasionnelle d’un comportement excessif et répété, dont les conséquences peuvent être bien plus importantes. Cette dette de sommeil peut ensuite se répercuter directement sur les performances sportives. Une méta-analyse publiée en juillet 2024 dans la revue Nature and Science of Sleep a compilé 27 études portant sur 75 indicateurs de performance chez des sportifs. Les chercheurs ont constaté une dégradation significative des capacités physiques après une privation aiguë de sommeil, avec des effets particulièrement marqués sur les efforts intermittents de haute intensité, le contrôle technique et la vitesse. Des données particulièrement intéressantes pour le football, où les joueurs doivent répéter les accélérations, les changements de direction et les gestes techniques pendant 90 minutes.

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Une autre étude publiée en 2023 dans Frontiers in Neurology, menée sur 21 footballeurs suivis durant sept nuits, a relevé une association entre les interruptions prolongées du sommeil et un ralentissement du temps de réaction lors d’un test de mémoire spatiale. L’attention sélective, la mémoire et la flexibilité cognitive font partie des fonctions essentielles pour analyser rapidement une situation et prendre la bonne décision sur un terrain. Les conséquences peuvent dépasser la simple fatigue physique et toucher la lecture du jeu. Il existe toutefois des nuances. Une étude publiée dans Research Quarterly for Exercise and Sport en 2022, menée sur neuf joueurs de Premier League, n’a pas relevé de différence significative concernant la puissance explosive, le bien-être ou les capacités cognitives après une nuit de sommeil réduite à environ 5h37, contre près de neuf heures dans le protocole habituel. Les résultats ne sont pas systématiques et dépendent de nombreux facteurs. Si une récupération insuffisante peut favoriser l’accumulation de fatigue et compliquer la préparation physique, aucune preuve solide ne permet à ce stade d’affirmer que les jeux vidéo augmentent directement le risque de blessure musculaire ou ligamentaire. «Le risque devient réel quand les soirées s’enchaînent, et l’étude la plus proche de la question le montre chez des footballeurs, avec une limite de taille. Publiée cette année dans Biology of Sport, une autre étude a suivi 16 joueurs d’un club de première division tunisienne qui ont passé cinq soirs de suite deux heures devant des vidéos neutres sur tablette, entre 20 heures et 22 heures, et cinq autres soirs à lire des magazines sur le même créneau : elle mesure donc toute la chaîne, de l’écran du soir aux tests du lendemain, avec un écran passif à la place de la manette. Dès la première nuit, les joueurs dormaient près d’une heure de moins après l’écran, et à la cinquième, l’écart dépassait deux heures, avec un score de somnolence dans la journée qui franchissait le seuil jugé excessif. Leurs temps de réaction, leur détente et leur agilité restaient stables après une ou trois soirées et se dégradaient après cinq, et la boutade de Niko Kovač sur le jour et la nuit trouve ici un écho. D’ordinaire plus performants en fin de journée, les joueurs devenaient plus rapides le matin. Pour un footballeur qui joue ses matchs en soirée, c’est le résultat le plus parlant. Cinq nuits écourtées peuvent suffire à effacer le pic de forme de la fin de journée, chère au footballeur. On peut penser qu’un jeu comme GTA, beaucoup plus stimulant qu’une vidéo de paysage, ferait au moins autant de dégâts, mais personne ne l’a encore mesuré», souligne Dr. Flavien Baour.

Le tableau mérite également d’être nuancé, car les jeux vidéo ne sont pas nécessairement néfastes pour le cerveau. Une méta-analyse publiée en août 2023 dans PLOS ONE, reposant sur 63 études et 2 079 participants, a mis en évidence des bénéfices cognitifs modérés liés à l’entraînement par les jeux vidéo, en particulier sur l’attention, la perception et certaines fonctions cognitives supérieures. Les jeux d’action peuvent solliciter la coordination œil-main, l’anticipation et la rapidité de traitement des informations. Des qualités qui présentent certaines similitudes avec les exigences du football, même si rien ne prouve que les progrès réalisés avec une manette se transposent automatiquement sur une pelouse. Une étude consacrée aux joueurs professionnels d’e-sport, publiée en 2021 dans International Journal of Environmental Research and Public Health, a par ailleurs relevé une durée médiane de sommeil de seulement 6h48 chez les 17 participants avec un endormissement généralement très tardif, autour de 3h43. Un rythme qui illustre les difficultés potentielles d’une pratique intensive. Les chercheurs ont étudié les effets d’une privation totale de sommeil chez 40 joueurs de Rocket League. Après environ 29 heures sans dormir, les participants présentaient une vigilance et des temps de réaction dégradés, mais leurs performances globales dans le jeu n’avaient pas significativement diminué. «Pour un joueur qui se couche vers 23 heures, arrêter à 20 h 30 comme le dit Tanguy Nianzou, c’est le bon réflexe. Je conseillerais aussi de garder les longues sessions pour les veilles de repos, et pour les clubs qui équipent déjà leurs joueurs de montres ou de bagues connectées, de surveiller une baisse de sommeil qui dure plusieurs nuits plutôt qu’une soirée isolée, en sachant que ces objets, comme l’actigraphie ou les montres connectées estiment le sommeil sans le mesurer vraiment au niveau cérébral», conclut le Dr. Baour. L’Organisation mondiale de la santé reconnaît le trouble du jeu vidéo dans sa classification internationale des maladies, lorsqu’une perte de contrôle et une priorité excessive accordée au jeu entraînent des conséquences importantes sur la vie quotidienne. Il ne s’agit évidemment pas de confondre passion et addiction. Pour un footballeur professionnel, le véritable enjeu reste la capacité à préserver son sommeil, sa récupération et sa concentration. Jouer à GTA 6 n’est pas en soi un danger pour sa carrière, mais laisser le jeu empiéter durablement sur son hygiène de vie pourrait finir par avoir des conséquences sur le terrain.