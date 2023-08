Espagne : Karl-Heinz Rummenigge défend Luis Rubiales

Les joueuses de l’équipe nationale d’Espagne n’ont vraiment pas de chance. Alors qu’elles veinent de remporter la première Coupe du Monde de leur histoire, tout le monde ne parle que de l’attitude scandaleuse du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales. Entre un geste obscène en tribune et ce bisou volé à Jenni Hermoso, Rubiales est dans le viseur des politiques qui demandent sa démission.

Mais le dirigeant espagnol a reçu le soutien d’un certain Karl-Heinz Rummenigge. « Je ne pense pas qu’il faille exagérer. Quand on devient champion du monde, on s’enthousiasme. Et ce qu’il a fait, avec tout le respect que je lui dois, est tout à fait normal. Je me souviens que lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions la dernière fois, j’ai même embrassé des hommes, pas sur la bouche, mais de joie », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS.