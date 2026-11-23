Le Paris Saint-Germain continue de travailler sur ses prolongations de contrat. Des discussions ont démarré avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour des extensions de bail, et c’est aussi le cas pour Matvey Safonov. Et comme l’indique Le Parisien, le champion d’Europe et de France veut récompenser le portier russe de 27 ans.

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Safonov va notamment recevoir une belle augmentation salariale, en accord avec son statut de gardien titulaire d’un club de cette envergure. Les discussions ont bien avancé lors de la semaine écoulée et le PSG veut mettre en valeur les prestations du joueur, en plus de lui faire comprendre qu’il est bel et bien le numéro 1.