Ballon d’Or : les mots forts de Karl Toko-Ekambi sur Dembélé et la France

Candidat majeur pour le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a réalisé une saison fantastique avec la Ligue des Champions à la clé, qui pourrait faire de lui le sixième français à remporter la distinction individuelle suprême après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Pourtant, il n’est pas vraiment plébiscité par la France, à l’image d’un Lamine Yamal en Espagne ou de Messi et Ronaldo en leur temps par le Portugal et l’Argentine. Une situation que déplore l’ancien Lyonnais Karl Toko-Ekambi.

La suite après cette publicité

«Lamine Yamal est espagnol, et les Espagnols font toujours front derrière leur joueur, ils te mettent tout en haut. À 100%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs. Ousmane Dembélé, on devrait tous être derrière lui, mais on passe notre temps à lui trouver des défauts. S’il y a un débat entre Lamine Yamal et Dembélé pour le Ballon d’Or, c’est parce que nous en France, on n’est pas tous derrière Dembélé. Tu crois qu’en Espagne, si Dembélé fait cette saison, il y a débat ? Si il y avait Messi ou Cristiano à la place de Dembélé il n’y aurait aucun débat. Je pense même, à mon avis, que ça dérange les Français que Dembélé gagne le Ballon d’Or avant Mbappé», a expliqué l’ancien ailier lyonnais et angevin dans un live Twitch du streamer Ange GR.