Nice : l’infirmerie se vide, le groupe se remplit

Demain, à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du Stade Rennais, avec un groupe presque au complet. Les Aiglons devraient enregistrer les retours de Youcef Atal, touché à la cuisse en janvier dernier, Kasper Dolberg, récemment absent à cause d’une appendicite, de Jordan Lotomba, absent depuis le 3 février, et de Danilo Barbosa écarté des terrains depuis décembre dernier à cause d’une déchirure musculaire.

Comme l’explique l’Équipe, malgré que ses derniers ont tous repris l’entraînement hier, aucun d’entre eux ne devrait être titulaire pour la rencontre au Roazhon Park. Autre satisfaction côté Nice, le retour progressif de Dante sur les terrains. Victime d’une rupture des ligaments croisés en novembre dernier, le défenseur brésilien a repris la course et entame «une étape supplémentaire dans sa rééducation» selon son coach Adrain Ursea. Il ne devrait cependant pas refouler les pelouses de Ligue 1 avant de nombreuses semaines.