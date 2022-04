Serie A : l'AC Milan perd des plumes contre Bologne

L'AC Milan cale, et réalise une bien mauvaise opération dans la course au titre en Italie. Les partenaires d'Olivier Giroud et de Théo Hernandez, tous deux titularisés par Stefano Pioli, n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge face à Bologne (0-0) ce lundi, à San Siro, en clôture de la 31ème journée de Serie A.

La suite après cette publicité

Avec leur nouveau maillot 4th sur les épaules, les Rossoneri ont été incapables de trouver la faille, malgré 28 tentatives face à Marco Arnautovic et les siens. L'AC Milan, qui restait sur 3 succès de rang, reste leader du championnat italien mais n'a plus qu'une longueur d'avance sur Naples, alors que l'Inter (1 match en moins) pourrait aussi revenir à un petit point du trône. Beau coup réalisé par Bologne, qui demeure dans le ventre mou.