Serie A : l’AC Milan dominé par Sassuolo

Au Mapei Stadium, Sassuolo a créé la surprise en s’imposant face à l’AC Milan lors de cette 35e journée de Serie A. Les locaux ont parfaitement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 5e minute grâce à Berardi, servi par Laurienté. Milan a tenté de réagir mais s’est heurté à une équipe bien organisée, tandis que la tension est montée, notamment avec une faute de Tomori peu avant la pause. À la mi-temps, Sassuolo menait logiquement 1-0.

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Au retour des vestiaires, les hommes de Grosso ont rapidement fait le break. Laurienté a doublé la mise à la 47e minute, sur une passe de Thorstvedt, mettant Milan en grande difficulté. Malgré quelques tentatives, les Rossoneri n’ont jamais réussi à revenir dans la rencontre, manquant d’efficacité et d’inspiration offensive. Solide et réaliste, Sassuolo s’est imposé (2-0), confirmant une prestation maîtrisée de bout en bout.