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OM : les supporters interdits de déplacement face à Besiktas

Par Aurélien Macedo
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp

Après l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennnais ce mercredi, l’Olympique de Marseille va retrouver l’Europe ce jeudi à l’occasion de la Ligue Europa. Le club phocéen se déplace en Turquie pour défier les Aigles de Besiktas à Istanbul. Un match qui se fera sans les supporters phocéens comme le rapporte L’Équipe.

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En effet, l’UEFA a fermé le parcage extérieur du stade du Besiktas suite à une sanction infligée après la défaite 3-0 contre Bruges en janvier dernier. L’OM, qui était déjà en sursis, avait été sanctionné pour des incidents pyrotechniques.

Pub. le - MAJ le
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