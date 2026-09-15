OM : les supporters interdits de déplacement face à Besiktas

Après l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennnais ce mercredi, l’Olympique de Marseille va retrouver l’Europe ce jeudi à l’occasion de la Ligue Europa. Le club phocéen se déplace en Turquie pour défier les Aigles de Besiktas à Istanbul. Un match qui se fera sans les supporters phocéens comme le rapporte L’Équipe.

La suite après cette publicité

En effet, l’UEFA a fermé le parcage extérieur du stade du Besiktas suite à une sanction infligée après la défaite 3-0 contre Bruges en janvier dernier. L’OM, qui était déjà en sursis, avait été sanctionné pour des incidents pyrotechniques.