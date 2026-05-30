LdC : 10 000 supporters anglais sans billet attendus à Budapest

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à Budapest, les autorités hongroises ont mis en place un important dispositif de sécurité. Plus de 4 000 policiers seront mobilisés autour de la Puskás Aréna, dans les gares, les stations de métro, le centre-ville et aux abords des différentes fan-zones. Si aucune menace particulière n’a été signalée à ce stade, la rencontre est néanmoins considérée comme sensible par l’UEFA en raison de l’affluence attendue et de la forte présence de supporters étrangers.

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Selon les informations rapportées par L’Équipe, près de 10 000 supporters anglais sans billet devraient faire le déplacement en Hongrie pour suivre la rencontre depuis les bars et les espaces dédiés. Une affluence qui représente un point de vigilance supplémentaire pour les autorités locales, notamment dans un contexte de fortes chaleurs et de consommation importante d’alcool. Les forces de l’ordre surveillent également d’éventuelles tensions entre certains groupes ultras locaux et des supporters parisiens. Pour limiter les risques d’incidents, les supporters des deux clubs bénéficieront de parcours distincts et d’espaces séparés jusqu’au stade.