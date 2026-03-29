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Amicaux : Haïti s’incline face à la Tunisie

Par Allan Brevi
1 min.
Ismaël Gharbi sous les couleurs de Braga. @Maxppp
Haïti 0-1 Tunisie

Haïti s’est incliné (0-1) face à la Tunisie dans le cadre d’un match amical disputé dans la nuit de samedi à dimanche à Toronto. La rencontre s’est rapidement décantée avec l’ouverture du score de Sébastian Tounekti dès la 7e minute, bien servi par l’ancien du PSG, Ismaïl Gharbi. Malgré quelques situations intéressantes pour les Tunisiens en première période, le score n’a plus évolué avant la pause.

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Au retour des vestiaires, les Grenadiers ont affiché un visage plus offensif, multipliant les occasions sans parvenir à concrétiser. Dominateurs dans le second acte, ils ont manqué d’efficacité pour revenir à hauteur. Cette rencontre marque toutefois un début réussi pour le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi. Haïti tentera de réagir dès le 31 mars face à l’Islande, tandis que la Tunisie enchaînera avec un nouveau test contre le Canada.

Pub. le - MAJ le
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