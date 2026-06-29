Robert Lewandowski signe au Chicago Fire
Libre de tout contrat après quatre ans passés au FC Barcelone, Robert Lewandowski quitte le football européen pour la première fois de sa carrière. À 37 ans, l’attaquant polonais va découvrir la Major League Soccer. Comme cela était attendu, l’ancien Blaugrana s’est engagé en faveur du Chicago Fire.
ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026
We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk
«Le Chicago Fire FC a annoncé aujourd’hui le recrutement de Robert Lewandowski, icône mondiale du football et meilleur buteur de tous les temps de la Pologne, en tant que « joueur désigné »», annonce le club américain sur son site officiel.
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