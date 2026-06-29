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Robert Lewandowski signe au Chicago Fire

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Libre de tout contrat après quatre ans passés au FC Barcelone, Robert Lewandowski quitte le football européen pour la première fois de sa carrière. À 37 ans, l’attaquant polonais va découvrir la Major League Soccer. Comme cela était attendu, l’ancien Blaugrana s’est engagé en faveur du Chicago Fire.

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«Le Chicago Fire FC a annoncé aujourd’hui le recrutement de Robert Lewandowski, icône mondiale du football et meilleur buteur de tous les temps de la Pologne, en tant que « joueur désigné »», annonce le club américain sur son site officiel.

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