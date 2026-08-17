Bayern : l’annonce d’Harry Kane pour son avenir

Harry Kane a confirmé que son avenir allait rapidement faire l’objet de discussions avec le Bayern Munich. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’attaquant anglais a reconnu que le moment était venu d’évoquer une éventuelle prolongation. « Je n’ai plus qu’un an de contrat, c’est donc le moment d’en parler. Nous en discuterons la semaine prochaine ou celle d’après. Les deux parties sont tout à fait détendues à ce sujet», a-t-il expliqué.

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Une déclaration qui confirme la tendance autour de l’avenir du buteur anglais. Longtemps associé à un retour en Premier League pour tenter de battre le record de buts d’Alan Shearer, Kane semble désormais privilégier la quête de nouveaux trophées avec le Bayern. Après deux Bundesliga, la Ligue des Champions reste notamment son grand objectif. Auteur de 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, l’Anglais pourrait donc prochainement entamer des négociations concrètes pour prolonger son contrat.