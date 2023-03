FA Cup : Brighton écrase Grimsby Town et rejoint le dernier carré

Après Manchester City et Sheffield United, le troisième ticket pour les demi-finales de la FA Cup était mis en jeu à l’occasion de ce match entre Brighton & Hove Albion et Grimsby Town formation de 4e division anglaise. A domicile, les Seagulls ont ouvert le score via Deniz Undav assez rapidement (6e).

Dominateurs, les joueurs de Roberto De Zerbi maîtrisaient leur sujet et Evan Ferguson se chargeait d’inscrire un doublé (51e et 70e) alors qu’il avait aussi vu un de ses buts être refusé (56e). Sully March a inscrit un quatrième but en fin de rencontre (82e) et Kaoru Mitoma a parachevé cette belle journée (90e). Avec cette victoire 5-0, Brighton file en demi-finale.

