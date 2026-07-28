Accord trouvé entre Chelsea et Danny Welbeck

Chelsea touche au but concernant Danny Welbeck. La presse anglaise révélait ce lundi en début d’après-midi que les Blues étudiaient la piste menant à l’actuel buteur de Brighton, âgé de 35 ans. Et, à en croire TalkSport, le joueur de 35 ans a donné son accord pour rejoindre les pensionnaires de Stamford Bridge, cet été.

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Pour boucler son transfert, Chelsea va devoir trouver un terrain d’entente avec Brighton pour l’international anglais (42 sélections), sous contrat jusqu’en 2027 chez les Seagulls. La saison passée, Danny Welbeck avait inscrit 13 réalisations et avait délivré une passe décisive en 37 rencontres de Premier League. Son arrivée pourrait ainsi pousser Liam Delap et, surtout, Emanuel Emegha déjà vers la sortie, alors que ni l’attaquant anglais, ni l’avant-centre néerlandais ne semblent rentrer dans les plans de Xabi Alonso.