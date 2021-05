Super League : l'UEFA répond à l'attaque du Real Madrid, de la Juventus et du Barça

La suite après cette publicité

Suite de l’affaire Super League. Menacés de fortes sanctions par l’UEFA, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont répondu ce matin en saisissant la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) parce qu’ils accusent l’UEFA et la FIFA d’avoir violé les règles européennes sur la concurrence. Une initiative qui a fait réagir l’instance dirigeante du football européen.

« L'UEFA prend note de l'annonce par la Cour de justice européenne du renvoi d'un tribunal madrilène sur la soi-disant Super Ligue européenne, malgré le retrait de neuf de ses clubs membres fondateurs. L'UEFA est confiante dans sa position et la défendra fermement. » C’est dit !

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.