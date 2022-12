PSG : Christophe Galtier s'inquiète pour ses stars

La suite après cette publicité

Un entraîneur fier, heureux, mais inquiet. Tel est l'état d'esprit de Christophe Galtier actuellement. Alors que la Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pense lui surtout à l'après-Mondial, puisque la compétition se déroule en plein milieu de la saison 2022-2023 et qu'à l'image de Neymar, victime d'une entorse de la cheville avec le Brésil lors du premier match (avant de revenir sur les terrains pour le 8e de finale contre la Corée du Sud lundi soir), ses cadres ne sont pas à l'abri des blessures. « Je suis un entraîneur heureux et fier, oui, de voir ses joueurs performants », a expliqué Galtier sur Télématin ce mardi, avant de poursuivre.

« On va avoir Kylian qui va jouer un quart, on aura deux Brésiliens, on aura aussi Leo Messi, qui fait une très belle Coupe du Monde. On va avoir les résultats des autres matchs ce soir, mais on aura encore au moins un joueur supplémentaire en quarts de finale. Heureux pour eux, fier d'être leur entraîneur, mais inquiet quand même de l'enchaînement des matchs et des blessures potentielles. On dit souvent que le meilleur des remèdes, c'est la victoire. Plus ils vont aller loin dans la compétition, plus ils vont revenir galvanisés. Ceux qui pour qui ça va s'arrêter, on devra être proche d'eux et les remonter sur un plan moral. » Nul doute que le coach du PSG pense déjà au 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich...