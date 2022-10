Kylian Mbappé n'est pas allé à Madrid

La suite après cette publicité

Alors que tous les médias s’affolaient après l’annonce de son envie de quitter le Paris Saint-Germain le plus vite possible, Kylian Mbappé mettait encore plus d’huile sur le feu. La raison ? Un déplacement annoncé à Madrid pour assister à une corrida avec quelques coéquipiers.

Mais visiblement, le Bondynois ne se rendra pas en Espagne. « Rendez-vous aux enfants dans ce lieu d‘histoire cet après-midi pour un moment de partage », a-t-il posté sur son compte Instagram en citant la Ville de Nîmes. Pas de voyage dans la capitale espagnole donc.