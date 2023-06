EdF : Eduardo Camavinga et les Bleus taquins avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’équipe de France doit jouer deux rencontres prévues dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar vendredi, au Portugal, à Faro (20h45, heure française) et face à la Grèce, trois jours plus tard, au Stade de France (20h45). Avant de retrouver les terrains après une saison particulièrement éprouvante, Eduardo Camavinga a largement été interrogé sur la bombe mercato de ces dernières heures, la fracture entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le polyvalent milieu de terrain n’a pas voulu s’épancher sur le sujet dans un premier temps tout en rappelant qu’il lui ouvrait grand la porte du Real Madrid en cas de volonté de sa part de rejoindre la Casa Blanca. «Ca a commencé hier soir ? Je ne l’ai pas vu, moi j’étais dans ma chambre. Il est toujours pareil, pas d’habitude différente de la normale. Il était normal. Comme vous avez pu le voir, il a parlé donc à ce sujet j’ai rien à dire. Mais oui s’il est amené à venir, je serai très heureux», a notamment confié le Madrilène.

Eduardo Camavinga est ensuite revenu sur l’ambiance au sein de l’équipe de France et le côté taquin de ses coéquipiers envers leur capitaine. «C’est sûr, comme on est très taquins entre nous, ce sont des sujets qui sont amenés à arriver à table ou à n’importe quel moment de la journée. Après on arrive à en rigoler, on est un groupe qui rigole beaucoup donc c’est sûr qu’on taquine de temps en temps. J’étais le premier à le taquiner mais ça reste entre moi et lui»,a lâché le joueur de 20 ans. Encore relancé sur Kylian Mbappé, le milieu de terrain tricolore n’a pas voulu prendre position sur un possible transfert. «C’est des choix de carrière. A partir du moment où il est capitaine, il peut jouer ou il veut. Je pense que vous le savez tous, c’est un grand joueur. Tout le monde veut avoir Kylian dans son équipe. Après il a fait son choix donc il faut le respecter» a conclu la pépite de la Casa Blanca. Une chose est sûre, Kylian Mbappé va agiter ce mercato estival et le Paris Saint-Germain a du souci à se faire pour conserver sa star.

