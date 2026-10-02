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UEFA Nations League

Italie : le loupé incroyable de Moise Kean contre la France

Par Kevin Massampu
1 min.
Kean (Italie) @Maxppp
France 1-1 Italie

Si la France domine l’Italie pour son grand retour au Stade de France, ce vendredi, les Bleus sont passés tout près de concéder l’ouverture du score. Après un superbe renversement de jeu de Frattesi, Esposito trouvait Kayode dans le dos de Truffert. Le centre du joueur de Brentford a finalement filé jusqu’au second poteau vers Moise Kean, qui rata ensuite l’immanquable.

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En effet, l’avant-centre de Côme a buté sur Mike Maignan, alors que le but semblait presque grand ouvert. Une énorme occasion manquée donc pour les Italiens, alors que l’équipe de France domine outrageusement les débats après un quart de jeu.

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