PSG : petit jackpot à venir grâce au transfert d’Eddy Doué ?

Parti du Paris Saint-Germain en janvier dernier pour poursuivre sa carrière au Portugal, Eddy Doué pourrait déjà changer de championnat. Le milieu de terrain franco-ivoirien, qui évolue depuis six mois à l’Estrela Amadora, a fait l’objet de sollicitations insistantes en Turquie dans les dernières heures du mercato. Istanbul Başakşehir et Trabzonspor ont ainsi transmis des offres au club portugais pour tenter de s’attacher les services du joueur avant la fermeture du marché turc. La dernière proposition formulée pour Doué était estimée à 6 millions d’euros, mais aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties avant la fermeture du marché turc vendredi soir.

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Les discussions devaient s’accélérer ces dernières heures pour permettre au joueur de rejoindre éventuellement la Süper Lig. Si les négociations restaient ouvertes entre les clubs, aucun terrain d’entente n’a également pu être trouvé à temps concernant les conditions contractuelles de Doué. Le PSG suit forcément le dossier avec attention puisque le club parisien conserve 50 % des droits sur une éventuelle plus-value ou indemnité de transfert. Arrivé à l’Estrela Amadora après son départ de Paris, Eddy Doué pourrait ainsi connaître un nouveau tournant dans sa carrière dans quelques mois, après avoir quitté le club de la capitale. Nul doute que le PSG jettera encore un coup d’œil sur la situation de son ancienne pépite qui sera encore convoitée au mercato d’hiver.