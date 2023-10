Brest - PSG : les compositions officielles

La dixième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel de haut de tableau entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain.. A domicile, les Brestois s’organisent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Bradley Locko en défense. Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti se retrouvent dans l’entrejeu. Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron soutiennent le buteur Steve Mounié.

De leur côté, les hommes de Luis Enrique s’articulent dans un 4-2-4 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery constituent le milieu de terrain. Devant, un quatuor composé de Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé et Bradley Barcola est mis en place.

Les compositions

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Hernandez - Fabian, Zaïre-Emery - Barcola, Ramos, Mbappé, Lee