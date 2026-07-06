Coupe du Monde 2026 : adidas dévoile le ballon des demies et de la finale

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 n’ont pas encore rendu leur verdict, mais on connaît déjà le ballon qui sera utilisé pour les demi-finales, le match de la troisième place et la grande finale du 19 juillet prochain à New York. Adidas vient en effet de dévoiler TRIONDA FINAL, un ballon similaire au TRIONDA, mais avec des coloris différents.

La suite après cette publicité

«Le TRIONDA FINAL célèbre également les villes hôtes des matchs décisifs du tournoi grâce à une approche typographique audacieuse intégrée directement dans les motifs des panneaux. Les quatre villes hôtes de la phase finale — Dallas, Atlanta, Miami et New York — sont ainsi mises en avant dans les blocs principaux du design, tandis que les autres villes hôtes sont intégrées dans des éléments graphiques triangulaires, offrant une narration visuelle superposée sur toute la surface du ballon. Le ballon conserve la même construction à quatre panneaux, la même forme de panneaux et la même structure de surface que le TRIONDA, garantissant des performances identiques sur le terrain, du match d’ouverture jusqu’au coup de sifflet final du tournoi. Sur le plan de la performance, sa conception intègre des coutures volontairement profondes et des textures de surface stratégiquement placées, favorisant un aérodynamisme optimal et une grande stabilité de trajectoire. Le TRIONDA FINAL intègre également la dernière évolution de la technologie adidas Connected Ball, qui fournit des données précises sur le ballon en temps réel pour aider les officiels de match à prendre des décisions plus rapides, tout en enrichissant l’analyse du jeu», peut-on lire dans le communiqué.