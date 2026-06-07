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CdM 2026, Argentine : la sortie inquiétante de Lionel Scaloni sur le remplaçant de Balerdi

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp

Alors que l’Argentine a officialisé le forfait de Leonardo Balerdi à quelques jours de la Coupe du Monde 2026, le défenseur de l’OM est contraint de renoncer à la compétition. Une absence qui vient conclure une saison compliquée pour le joueur, marquée par des performances en dents de scie, la perte de son brassard et une situation déjà incertaine à Marseille…

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Interrogé sur ce coup dur, le sélectionneur Lionel Scaloni a tenu à réagir tout en ouvrant la porte à plusieurs options pour compenser ce forfait. Il a notamment déclaré : « je ne veux alarmer personne, mais nous ne sommes pas à 100 % avec beaucoup de joueurs et cette décision ne dépend peut-être pas uniquement d’un défenseur central », selon TyC Sports. Une sortie qui laisse entendre que le staff argentin pourrait finalement se tourner vers un profil différent pour remplacer Balerdi, à quelques jours du début de la compétition.

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