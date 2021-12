PSG : la conférence de presse lunaire de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

48 heures après le mauvais match nul du PSG face à Nice (0-0), c'est un Mauricio Pochettino particulièrement tendu qui s'est présenté à la presse ce vendredi midi. L'entraîneur argentin est arrivé avec son sourire habituel mais celui-ci était sans doute de façade car il a rétorqué à la plupart des questions plus embarrassantes en répondant à côté du sujet, ou alors carrément en feignant de ne pas comprendre malgré son adjoint-traducteur.

Lorsqu'une question sur le faible niveau de jeu de l'équipe et des joueurs peut-être perdus sur le terrain a été posée, l'Argentin a semblé désorienté. «Je ne peux répondre à la question que je ne comprends pas» argumente l'entraîneur, avant d'insister malgré la demande insistante de presse. «Je n’ai pas saisi le fond de la question». On repassera tant pis mais sur une nouvelle question abordant le mercato suite à des propos tenus après la rencontre face à Nice, Pochettino a cette fois plaidé le quiproquo.

Pochettino mime de s'en aller de la conférence de presse

«On en discutera le moment venu avec le club mais on est loin de ça. On a encore beaucoup de matches à jouer. Je ne souhaitais pas en parler dans ce sens-là. Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit. On a du mal à communiquer aujourd’hui. C’était plus facile avant le match de Nice (rires) » a préféré plaisanter le technicien. Après cela, il s'est même levé de sa chaise, mimant de revenir en conférence de presse pour recommencer tout depuis le début.

Évidemment, cette scène a pu faire sourire mais elle a de quoi interpeller également, et témoigne de l'état d'esprit de Pochettino. S'il n'a jamais été très éloquent dans cet exercice, il a toujours néanmoins pris l'habitude de répondre aux questions de ses interlocuteurs, quitte à noyer souvent le poisson. Le technicien est sous pression avant de se déplacer à Lens où il a tout de même affirmé une évidence. «Il faudra marquer des buts déjà et améliorer l’efficacité.»

